Babyschaukeln machen Spaß und fördern! Doch, ab wann darf man sie eigentlich nutzen?

Ab welchem Alter kann ein Baby in einer Babyschaukel sitzen?

Die genaue Altersgrenze kann variieren, aber in der Regel können Babys ab einem Alter von etwa vier bis sechs Monaten in einer Babyschaukel sitzen. Es ist wichtig, dass das Baby bereits selbstständig seinen Kopf halten kann und eine ausreichende Nacken- und Rumpfstabilität hat. Beachtet hierbei bitte unbedingt, dass jedes Baby/Kind sich individuell entwickelt und diese Altersempfehlungen sich immer am Durchschnitt orientieren. Gebt euren Kleinen Zeit und den Freiraum, sich in ihrem Tempo zu entwicklen.

Gibt es Gewichtsbeschränkungen für die Nutzung einer Babyschaukel?

Ja, die meisten Babyschaukeln haben eine Gewichtsbeschränkung, die vom Hersteller festgelegt wird. Diese kann je nach Modell variieren, liegt jedoch oft zwischen neun und dreizehn Kilogramm. Diese Gewichtsbeschränkung müsst ihr unbedingt beachten und das Gewicht eures Babys regelmäßig überprüfen, um seine Sicherheit stets zu gewährleisten.