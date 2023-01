DIESE Schaukeln und Kletterwände hätten wir auch gern im Kinderzimmer gehabt!

Schon seit unser Sohn auf der Welt ist, weiß ich: Wenn er alt genug ist, bekommt er eine coole Kletterwand für sein Kinderzimmer. Woher dieser Wunsch kommt? In meinem Kindergarten hatte ich eine kleine Freundin: Pia besuchte ich besonders gern, denn sie hatte so tolle Spielsachen – und vor allem eine Indoor-Schaukel und eine Kletterwand. Mega beeindruckend! Wollte ich auch! Doch mein Zimmer war zu klein. Bekam ich also irgendwie nie. Schade, Schokolade. Doch meinem Kind möchte ich – solange er selber Lust drauf hat – so etwas ermöglichen. Kinder lieben es schließlich, zu klettern, balancieren oder schaukeln. Vor allem in den eigenen Wänden. Aber bitte einmal in SCHÖN, nicht im Vibe einer schnöden Turnhalle. Deshalb folgen hier die schönsten Schaukeln, Kletterwände und andere Bewegungsspielzeuge fürs Kinderzimmer!