Kurze Jungennamen mit B

Birk

Der Jungenname Birk ist eine Kurzform von Burkhard. Übersetzt wird der Name in etwa mit "die Zufluchtsstätte" oder "der Schutz". Bekannt geworden ist der Name vor allem durch Astrid Lindgrens Kinderbuch "Ronja Räubertochter".

Bill

Der Vorname hat althochdeutsche Wurzeln und stammt von dem Namen Wilhem ab. "Willio" bedeutet im Althochdeutschen in etwa "die Entschlossenheit", während "helm" so viel wie "der Schutz" bedeutet. Interpretiert wird die Bedeutung des Namens daher als "entschlossener Beschützer".

Ben

Der beliebte Jungenname Ben hat seinen Ursprung in gleich mehreren Sprachräumen. Je nach Ursprung wird er auch unterschiedlich interpretiert. Abgeleitet von dem hebräischen Namen Benjamin, kann der Name übersetzt werden mit "der Sohn". Als Kurzform für den lateinischen Namen Benedikt bedeutet Ben "der Gesegnete" oder auch "der gute Redner". In Anlehnung an den althochdeutschen Namen Bernhard kann der Name wiederum mit "der Bär" übersetzt werden.

Bela

Der Name Bela ist eine Ableitung von dem altslawischen Wort "belo". Übersetzt bedeutet es so viel wie "weiß". Bela wird aber auch interpretiert als "der Edle".

Bent

Die Kurzform von Benedikt geht auf das lateinische Wort "benedicere" zurück, das in etwa "Glück wünschen" oder "segnen" heißt. Bent kann somit übersetzt werden als "der Gesegnete".

Bran

Der Jungenname Bran ist ein Vorname aus der walisischen Mythologie. Er trägt die Bedeutung "der Rabe".

Bob

Als Kurzform des Namen Robert hat auch Bob althochdeutsche Wurzeln. Das Wort "hruod" bedeutet übersetzt "der Ruhm" und "beraht" bedeutet "glänzend". Die Bedeutung des Namen ist deshalb "der mit Ruhm Glänzende".

Bodo

Bodo ist ein altdeutscher Name, der sich in Anlehnung an das altsächsische Wort "bodo" mit der Bedeutung "der Gebieter" als eigenständiger Name etabliert hat.

Bono

Dieser Jungenname hat seine Wurzeln im Italienischen und geht auf den spätrömischen Beinamen Bonus zurück. Er wird übersetzt mit "der Gute".

Brad

Brad ist eine Verkürzung von englischen Namen, die mit "Brad-" beginnen (z.B. Bradford oder Bradley). Übersetzt bedeutet "brad" in etwa "weit" oder auch "breit".