Die beliebtesten Zweitnamen 2022

"Deutschlands einziger Vornamen-Influencer heißt Knud Bielefeld", so schreibt die Süddeutsche Zeitung. Der muss es also wissen. Auch für die beliebtesten Babynamen 2022 und 2021 haben wir den Namensexperten bereits zitiert. Und natürlich liefert er auch eine Statistik zum Thema Zweitnamen. "Erstvornamen sind eher für den Alltagsgebrauch bestimmt, weitere Vornamen eher der Tradition verpflichtet", definiert die Gesellschaft für deutsche Sprache. Geht es Eltern heutzutage beim Rufnamen ihrer Kids am ehesten um einen schönen Klang, wird beim Zweitnamen meist Oma, Opa oder ein anderer lieber Verwandter geehrt. Ja, und meist wissen wir den Zweitnamen oder Drittnamen (den erhalten übrigens nicht mal vier Prozent aller Kinder) selbst von Menschen in unserem näheren Umfeld nicht. Fragt doch mal bei euren Freunden nach! Da erwarten euch meist sehr lustige Überraschungen.