Das dürfen Babys im ersten Jahr NICHT essen

B wie Blattspinat

Das Problem bei Blattsalat sind nicht etwa irgendwelche Inhaltsstoffe, sondern die Tatsache, dass Säuglinge noch nicht (genügend) Zähne haben, um ihn zu zerkauen und dadurch ein Verschlucken der Stücke zu Atemnot führen kann.

E wie Eier

Eier dürfen lediglich dann gefüttert werden, wenn sie fest gekocht sind oder als gut angebratenes Rührei. Bei rohen oder sehr weich gekochten Eiern ist die Salmonellengefahr zu groß.

H wie Honig

Honig steht ganz oben auf der Liste der verbotenen Lebensmittel für Babys unter einem Jahr. Der Grund dafür liegt darin, dass in Honig das Bakterium Clostridium botulinum vorhanden sein kann. Es bringt Erreger mit sich, die im Körper des Säuglings eine Lebensmittelvergiftung auslösen können, die sehr schwierig festzustellen ist. Auch Muskellähmungen und Atemstillstand können zu den Folgen gehören.

Falls dein Baby versehentlich Honig gegessen haben sollte, solltest du in den darauffolgenden 30 Tagen besonders aufmerksam sein, was potenzielle Indikatoren wie Verstopfung, Schluckbeschwerden oder Lähmungen anbelangt. So lange kann es nämlich dauern, bis die Symptome zu Tage treten. Ab dem 13. Monat ist die Darmflora deines Babys bereit für den ersten Honiggenuss.

Unsere Hebamme Franziska Luck rät zudem: "Beim Thema Honig ist es auch wichtig, die Großeltern beziehungsweise die ältere Generation zu sensibilisieren. Denn ich habe es schon erlebt, dass das Baby 'als guten Ratschlag' Honig auf den Schnuller bekommt. Zum Glück ist in dem konkreten Fall nichts passiert, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht."

K wie Kohl, kalt gepresste Öle und Kuhmilch

Kohl gehört zu den schwerverdaulichen und blähenden Gemüsesorten, die ihr in den ersten zwölf Monaten vermeiden solltet.

Kalt gepresste Öle enthalten Schadstoffe, die die unausgereifte Leber deines Säuglings stark belasten können.

Kuhmilch kann Allergien auslösen und enthält viel Eiweiß, aber wenig Jod und Eisen, was die Nieren deines Kindes belasten kann. Aus diesem Grund sollte Säuglingsmilch nicht mit Kuhmilch hergestellt werden und in den ersten sechs Monaten nicht gefüttert werden. In kleiner Dosierung innerhalb eines Milch-Getreide-Breis (bzw. Abendbreis) ist Kuhmilch jedoch ab dem siebten Monat unbedenklich, und nicht zuletzt aufgrund ihres Kalzium- und Vitamin-D-Gehalts durchaus auch gesund.

L wie Linsen und Lauch

Für Linsen und Lauch gilt dasselbe wie für Kohl oder auch Zwiebeln. Du solltest sie erst allmählich ab dem 13. Monat in die Ernährung deines Kindes integrieren.

N wie Nüsse

Lange Zeit standen Nüsse aufgrund ihres hohen allergenen Potenzials auf der roten Liste der Ernährung für Babys und Kleinkinder. Inzwischen gilt dies zwar als veraltet, da man heutzutage davon ausgeht, dass ein frühzeitiger Kontakt mit unterschiedlichen Lebensmitteln zu einer Stärkung des Immunsystems führt. Der Grund, warum du Nüsse dennoch vermeiden solltest, liegt an der Verschluckungsgefahr. Wenn du die Nüsse fein mahlst, kannst du sie jedoch bedenkenlos in den Brei mischen. Eine tolle Alternative ist auch Nussmuss. Ein Abendbrei mit 1- 2 Esslöffeln Mandelmus oder Cashewmus schmeckt nicht nur lecker, er macht auch super satt.