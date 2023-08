Achtung: Diese Gefahr vom Gartenschlauch bedenken die wenigsten Eltern ...

Restwasser im Schlauch birgt Verbrennungsrisiko

Wie das passieren konnte? Unser Gartenschlauch ist auf eine Trommel gerollt, die in der prallen Sonne stand. Das Restwasser darin hatte sich über den Tag kräftig erwärmt und damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Wenn das schon bei uns in Hamburg und Umgebung so schnell geht, ist die Gefahr in Süddeutschland sicher noch größer. Schließlich wird es hier oft noch ein paar Grad wärmer als bei uns.

Wie schlimm das enden kann, zeigt ein Post der Amerikanerin Dominique Woodger. Dieser ist schon etwas älter, hat aber nicht an Relevanz verloren: Dominique lebt in Arizona, wo die Temperaturen schon mal auf 40 Grad klettern. So wie ich, wollte auch sie für ihr Kind das Planschbecken auffüllen und spritzte dabei ihr Baby (neun Monate) ab. Der kleine Nicholas fing an zu schreien – und wurde extrem rot!

Das Wasser im Schlauch hatte sich in der Sonne enorm erhitzt – und bei dem Kleinen Verbrennungen zweiten Grades verursacht! Fast ein Drittel seines Körpers war betroffen. Der Unfall ist mittlerweile fünf Jahre her und Nicholas hat sich glücklicherweise vollständig erholt. Seine Mama wird aber nicht müde zu betonen, wie schnell eine solche Verbrennung gehen kann und warnt alle Eltern eindringlich, die Wassertemperatur zu prüfen, bevor das Kind damit spielen oder baden darf.