Aus genau diesem Grund solltet ihr kein Zahnungsgel für euer Baby benutzen!

Warum sind Zahnungsgele problematisch?

Was hat es mit Zahnungsgelen auf sich? Warum sind sie nicht grundsätzlich empfehlenswert, wenn sie doch genau zu diesem Zweck auf den Markt gebracht wurden? Clara Steinbrück erklärt, dass viele Zahnungsgele das starke Oberflächenanästhetikum Lidocain enthalten. Dabei gebe es zwei Probleme: "Erstens: Lidocain als Oberflächenanästhetikum erreicht oft gar nicht den Ort, an dem es wirken sollte. Der Zahnungsschmerz sitzt nämlich tief in der Kauleiste, wenn die Zahnwurzeln wachsen und gegen den Kieferknochen drücken", weiß die Apothekerin und Stillberaterin. "Zweitens: Das Zahngel wird von den Babys oft im gesamten Mundraum verteilt. Das kann Probleme verursachen, wenn die Zunge eines Babys mit dem Lidocain in Berührung kommt und taub wird. Eine taube Zunge kann das Stillen erschweren, da die Zungenbewegungen eine entscheidende Rolle beim Trinken spielen. Dies kann zu zusätzlichen Problemen wie einer wunden Brustwarze bei der Mama führen. Bekommt das Baby schon Beikost, kann ein tauber Mund dazu führen, dass es sich versehentlich in die Wange oder auf die Zunge beißt und sich dadurch verletzt."

Das will sicher keiner von uns Eltern. Was also tun?