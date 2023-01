Nach Neeles Tod: Stefanie Ewald ist noch einmal Mama geworden

Die Krux mit dem Krebs

Während ihr Mann im Sterben lag, bekam Stefanie selbst eine Brustkrebs-Diagnose. Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, begann sie nur drei Tage nach dem Tod ihres Mannes eine Chemotherapie. Dank zusätzlicher Brustamputation konnte sie den Krebs besiegen.

Töchterchen Neele war mit zwei Jahren das erste Mal an Krebs erkrankt. Das war, wie bei ihrem Vater und Bruder, auf den Gendefekt "Li-Fraumeni-Syndrom" zurückzuführen. Ihr Krebs konnte damals geheilt werden, doch im Oktober 2020 hatte Neele dann – wie zuvor ihr Bruder – einen aggresiven und nicht operablen Hirntumor. Durch eine Chemotherapie konnte der Tumor über einige Zeit klein gehalten werden. Doch dann kam auch noch ein bösartiger Knochenkrebs dazu. Neele litt unter starken Schmerzen, die ihre Mutter wie eine unberechenbare Achterbahnfahrt beschreibt.

Genaue Todesursache bleibt ungeklärt

Neeles Krebs galt kurz zuvor sogar als stabil bzw. nicht mehr vorhanden/aktiv. Das zeigte das noch 48 Stunden zuvor gemachte MRT. Ein Fakt, der sprachlos macht. "Deine genaue Todesursache wissen wir bis heute nicht und werden sie vermutlich nie erfahren – vermutlich eine Embolie oder Sepsis, die leider nicht rechtzeitig erkannt wurde, da nachträglich hohe Entzündungswerte in deinem Blut feststellbar waren …", schreibt Stefanie Ewald in einem Intagram-Post, der ans Herz geht. Als ihre Tochter starb, war sie nicht dabei. "Was genau passiert ist, weiß ich nicht." In ihrem Text erzählt sie außerdem, dass sie mit ihrer Tochter das einstige Zuhause der Familie verlassen wird: