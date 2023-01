Kinderhaare schneiden: 5 Tipps vom Experten

Die gute Nachricht zuerst: Natürlich könnt ihr eurem Kind, egal ob Junge oder Mädchen, selber die Haare schneiden. Doch eine Schere allein macht einen nicht zum Meister-Coiffeur: "Bitte zu Hause nicht mit neuen Schnitten experimentieren", rät deshalb Hair Stylist Maleeq Oz. "Pony, Ohrbereich, Nacken – auf diese Konturen sollten Eltern sich beschränken." Worauf ihr dabei achten solltet, erklärt der Profi in fünf Schritten.

1. Die Ausstattung

Die Schere beim Friseur ist extrem scharf. "Greift bloß nicht zur Bastelschere!", warnt deshalb Maleeq Oz: "Die ist für Papier gemacht, nicht aber für die feine Haarstruktur". Die Folge: Beim Schneiden verschieben sich die Haare innerhalb der Klinge, anstatt sauber abgetrennt zu werden. "Dann lieber die Nagelschere nehmen – die ist deutlich schärfer." Noch besser: Drogerien führen sogenannte Friseurscheren. Die kommen zwar nicht an das echte Profi-Werkzeug heran, sind aber deutlich schärfer als übliche Haushaltsscheren.

2. Die Ablenkung

Maleeq Oz ist selbst Vater. Bei kleinen Kunden weiß er aus Erfahrung: Ablenkung ist alles. "In meinem Salon haben wir für Kinder diese Ein-Euro-Wundertüten aus Papier", verrät er: "Mit einem neuen Spielzeug in der Hand halten selbst kleine Kinder still." Es muss also nicht immer das Tablet oder Smartphone sein: Auch der Inhalt eines Überraschungseis zum Beispiel kann für die nötige Konzentration sorgen – und das so wichtige Stillhalten. Was dem Vater dabei am Herzen liegt: "Bitte brecht ab, wenn das Kind partout nicht will und weint. Wird es krampfhaft gezwungen, entwickelt es nur eine unbegründete Panik vorm Thema Haareschneiden."