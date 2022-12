"Wahnsinn, wie diese Mama einfach einen Wutanfall ignoriert!"

Mama macht den Terz nicht mit

Erstaunlicherweise war die nämlich mit totaler Ignoranz beschäftigt und sparte sich das ewige Nein rufen. Sie nutzte lieber die Zeit, zackig die restlichen Dinge von ihrem Zettel in den Einkaufswagen einzuladen. Erstaunlich, wie konnte die Frau nur so konsequent bleiben? Hätte ich eine Tochter und würde sie sich in der Öffentlichkeit so benehmen, wäre mir wahrscheinlich längst der Kragen geplatzt und ich hätte ihr eine ordentliche Standpauke verpasst – Publikum hin oder her. Keine Ahnung, was passiert wäre.

Diese Mutter allerdings wirkte abgeklärt mit ihrer Ignoranz. Dabei fällt es doch immer auf die Mutter zurück in solchen Situationen, weil sie vermeintlich ihre Erziehung nicht im Griff hat. Leiderprobt hatte sie ihre Prinzipien entwickelt. Energiesparen lautet die Devise. Einfach zu tun, als wäre nichts, war scheinbar das einzig wirksame Mittel – auch wenn das Nervenkostüm der Mitmenschen dabei in Mitleidenschaft gezogen werden musste.