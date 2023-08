"Als Mama ist man nie krank!" – Von wegen!

Als Mutter ist man nie krank – wie bitte?

"Ich war auch neulich voll erkältet ..." erzählt mir meine Freundin. "Aber als Mutter ist man ja nie krank!"

Ich schniefe, mein Kopf tut weh und ich fühle mich wie überfahren. Irgendwie fühlt sich das aber doch sehr nach krank an. Aber weil ich es wohl nicht sein darf, haue ich mir schnell zwei Aspirin rein und hole mein Kind schon zwei Stunden früher aus der Kita. Bin schließlich zu Hause, da sollte das Kind ja nicht länger betreut werden als nötig...

Am Eingang ermahnt mich die Erzieherin "Also ihr Kind hat auch leichten Schnupfen. Wenn sie auch erkältet sind, sollte es lieber morgen zu Hause bleiben!"

Argg....

Zu Hause will mein Kind spielen. Nein, ich darf ja nicht krank sein, also spielen wir. Ich fühle mich furchtbar. Ob ich mein Kind vielleicht eine halbe Stunde vor den Fernseher setzen sollte ... lieber nicht, das ist nicht gut für mein Kind ...

Abends kommt mein Mann nach Hause. Er hat Halsschmerzen und legt sich lieber gleich ins Bett. Okay, bring ich halt das Kind zum Schlafen ...