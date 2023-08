Mama beichtet: "Immer wenn ich für mich shoppen gehe, komme ich mit Kindersachen heim!"

Me-Time: Entspanntes Shopping ohne Verpflichtungen

Von einem Geschäft zum nächsten schlendern, sich ordentlich Zeit beim Stöbern lassen, das Anprobieren richtig zelebrieren. Früher hat mir das Shoppen so viel Freude bereitet. Ich habe mir regelmäßig mal was Kleines gegönnt. Was für manch einen Stress bedeutet (zum Beispiel für meinen Mann und viele seiner Freunde), ist für mich purer Spaß. Mit einer Freundin oder auch allein, nur mit mir selbst. Me-Time ist rar. Und als Mama eines Kleinkindes nicht zu verachten, ja, sogar sehr wichtig. Mittlerweile kann ich mir diese auch mal nehmen. Wenn auch nicht allzu lang, aber es gibt sie. Die kleinen Auszeiten. Ein paar Stunden, die ich nur mit meinem Kram füllen kann. Was läge da also näher, als mal wieder ausgiebig Klamotten einkaufen zu gehen? Also ziehe ich los. Oder, ähm, ich versuche es zumindest.

In der Anprobe wartet die nackte Wahrheit

Es ist ein bekanntes Problem – und auch eines, mit dem ich mittlerweile gut leben kann. Ich akzeptiere meinen Körper, so wie er jetzt nach der Geburt meines Sohnes ist. Die Babypfunde verschwinden eben leider doch nicht so schnell wie gedacht. Und der Jeans-Kauf von heute ist dementsprechend auch nicht mehr verbunden mit diesem grandiosen Shoppinggefühl von früher. Heute schaue ich eher nach Culotte-Hosen mit elastischem Bund oder Shaping-Jeans. Und einem hohen Stretch-Anteil. Ein bis zwei Nummern größer. Nicht falsch verstehen, ich bin fein damit. Dennoch fühle ich mich in den mit grellen Scheinwerfern ausgestatteten Umkleiden meiner einstigen Lieblingsgeschäfte nicht mehr ganz so wohl. Und auch nicht dabei, mich verzweifelt in die zehnte Jeans zu quetschen. Aber heute? Da werde ich das durchstehen. Es ist ja schließlich mein Mama-Shoppingtag. Und da werde ich ja wohl etwas Schönes für mich finden …