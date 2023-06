Mütter gestehen: "Wir bereuen es, ein zweites Kind bekommen zu haben"

Doch es gibt auch Mütter, deren Reue nicht so absolut ist. Die gern Mama waren – bis das Geschwisterchen kam.

Die Geburt des zweiten Kindes zu bereuen, ist ein Thema, das derart tabuisiert ist, dass sich die Frauen in der Regel nur anonym in Facebook-Gruppen und Foren dazu bekennen.

Mit ihren Geständnissen brechen Mütter ein Tabu

Eine Frau gesteht: "Vor einem Monat kam mein zweiter Sohn zur Welt. Er war ein absolutes Wunschkind. Ich weiß nicht, ob es nur am Baby Blues liegt, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen meinem ersten Sohn gegenüber! Er ist fast zwei. Er tut mir so leid und ich fühle mich total ausgegrenzt, weil ich nicht soviel mit ihm machen kann. Das neue Baby lässt sich noch nicht mal ablegen. Sobald ich ihn hinlege, schreit er, also muss ich ihn den ganzen Tag tragen und bin trotz Tragetuch total unflexibel.

Ich kann mit meinem Ersten nicht mehr so toben und mit ihm nicht mehr nachts kuscheln, weil das Baby nur bei mir liegt.

Er fehlt mir so! Ich habe Angst, jetzt ganz viel von seiner Entwicklung zu verpassen, weil ich weniger für ihn da dein kann.

Auch wenn es sich schlimm anhört: Am liebsten würde ich die Entscheidung, ein zweites Baby zu bekommen, rückgängig machen, wenn ich könnte."