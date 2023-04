5 Momente im Leben, die mit Kindern wirklich nerven

Hier sind fünf Dinge, die im Alltag mit Kind richtig nerven:

Die Bahn kommt … NICHT!

Stellwerkstörung ist ja ohnehin schon ein Trigger-Wort für alle Bahnreisenden. Wenn man dann aber noch mit völlig übermüdetem Kleinkind in einem noch überfüllteren ICE festsitzt, der auf unbestimmte Zeit nicht weiterfahren kann, lernt man seine Stresshormone noch mal auf völlig neue Weise kennen. Das Gleiche gilt für Staus. Da mein Sohn schon bei jeder roten Ampel von hinten genervt "WEITERFAHREN" ruft, kann man sich leicht ausrechnen, was passiert, wenn der Verkehr völlig zum Erliegen kommt. Klar – dass verstopfte Straßen und Bahnausfälle nerven, ist keine neue Erkenntnis. Mit Kind erlebt man in diesen Situationen jedoch Next-Level-Stress.

Stufen, überall Stufen!

Natürlich nicht nur ein Thema für Eltern mit Kinderwagen, sondern für alle Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Doch sobald man mit Baby durch die Stadt schiebt, wird einem oft erst so richtig bewusst, wie häufig die Aufzüge in Bahnhöfen defekt sind – oder gar nicht erst vorhanden. Wie viele Geschäfte, Restaurants und sogar Arztpraxen (!) nur über Stufen zu erreichen sind. Und wenn man plötzlich mit dem Kinderwagen wie der Ochs vorm Berg steht, weil ein Eingang nur über 20 Treppenstufen zu erreichen ist, merkt man, wie viel in Sachen Barrierefreiheit immer noch schiefläuft ...