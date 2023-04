"Kein Kinderarzt wollte mir glauben – ich wurde als Helikopter-Mutter abgestempelt"

"Ja, ihre Tochter hat das Williams-Beuren-Syndrom"

Weitere Monate vergingen, in denen wir warteten, bangten und hofften. Im August war es dann so weit. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Wir wurden in einen Raum geführt, wo wir warten sollten. Minuten fühlten sich wie Stunden an. Plötzlich kam die Ärztin herein, die wir bereits kannten. Sie bestätigte, was die andere Ärztin schon vermutete und teilte uns sehr teilnahmslos mit, dass unsere Tochter das Williams-Beuren-Syndrom habe.

Obwohl ich es schon im Vorfeld wusste, blieb die Welt für mich in diesem Moment für eine ganze Weile stehen. Die Ärztin teilte uns einige Aspekte über den Gendefekt mit und nahm mir Blut ab, doch all das registrierte ich nicht mehr. Ich weinte lautlos. Die ganze Zeit über liefen mir die Tränen in Strömen über die Wangen. Es war real – unsere Tochter hat einen seltenen Gendefekt, sie hat eine Behinderung – in einer Gesellschaft, die es bis heute nicht geschafft hat, inklusiv zu sein. In dem Moment brach meine Welt zusammen! Am Ende ihrer Rede legte sie mehrfach das Augenmerk darauf, dass beim nächsten Kind alles besser sein würde. Als hätten wir uns über ein kaputtes Auto unterhalten und nicht über mein geliebtes Kind.

Wir fassten wieder Mut

Einige Tage weinten wir viel, unterhielten uns, machten uns Luft und trauerten – für unsere Tochter. Wir hätten ihr doch so gern ein einfacheres Leben gewünscht! Wir betrauerten, nie Großeltern zu werden, wahrscheinlich nie auf der Hochzeit unserer Tochter zu tanzen oder ihr bei der Zeugnisvergabe ihres Abiturs zuzujubeln. All diese Träume zerbrachen in viele kleine Teile.

Doch nach und nach rappelten wir uns wieder auf und beschlossen alles Menschenmögliche dafür zu tun, dass aus Greta ein starkes, fittes und kompetentes Mädchen wird. Wir kauften jegliche Literatur zum Williams-Beuren-Syndrom, die wir finden konnten.

Nachdem ich mich ausführlich eingelesen hatte, stellte ich fest, dass viele Begleiterscheinungen (Schluckbeschwerden, nicht zuzuordnende Bauchschmerzen, ein geringes Gewicht) auch bei Greta zutrafen und man ihr schon viel eher durch Therapien und Medikamente hätte helfen können. In der Regel werden Kinder bereits in sehr jungem Alter mit WBS diagnostiziert. Das hängt mit den meist einhergehenden Herzerkrankungen zusammen.

Jetzt kommt aber der schöne Teil dieser "traurigen“ Geschichte: Greta hat zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei körperlichen Symptome. Ihr Herz, die Nieren, Augen, Schilddrüse und Co. sind unauffällig. Das ist super selten und grenzt an ein Wunder!

Mittlerweile kann Greta laufen, sie spricht Zwei- und teilweise Drei-Wort-Sätze und kann uns so ihre Wünsche, Probleme und auch Ängste mitteilen. Dank intensiver Logopädie kann sie auch besser essen. Sie liebt Musik in jeglicher Form und ist zugleich absolut geräuschempfindlich. Sie liebt es, mit Menschen zusammen zu sein, Bücher zu betrachten und Geschichten zu hören. Wenn sie lacht, geht um sie herum die Sonne auf. Wir möchten sie keinen Tag mehr missen!