Zentrale Anlaufstelle für alle Kinderleistungen

Im Rahmen der Änderungen soll dann ein Familienservice der Agentur für Arbeit Anlaufstelle für sämtliche Kinderleistungen sein.

Vorausgegangener Streit in der Regierung

Der Einigung der Ampel-Koalition war ein längerer Streit zwischen Grünen und FDP vorausgegangen. Während Finanzminister Christian Lindner (FDP) maximal zwei Milliarden Euro einplanen wollte, forderte Familienministerin Lisa Paus bis zu zwölf Milliarden Euro. Mit dem Ergebnis der schweren Verhandlungen seien nun beide zufrieden.

Bis Mitte September will die Koalition nun einen Gesetzesentwurf vorlegen, über den im Anschluss der Bundestag beraten soll. Lisa Paus wolle aber am Start der Kindergrundsicherung im Januar 2025 festhalten, so die Tagesschau.

Sprecher vom Kinderschutzbund und vom Deutschen Kinderhilfswerk zeigen sich enttäuscht von dem Ergebnis. Damit könne man keine Kinderarmut bekämpfen. Einen "Neustart bei der Familienförderung" könne man das nicht nennen.