So könnt ihr Gerüche aus dem Auto entfernen

Hilfe, unser Auto stinkt!

Aber wer Kinder hat, wird wissen, dass Autos nie wieder so sauber sein werden wie in der Zeit ohne Anhang. Kinder essen im Auto, sie versenken Krümel in jeder noch so winzigen Ecke, sie haben Hundekacke unter dem Schuh, verschütten ihre Milch und manchmal übergeben sie sich auch.

Sollte euer Auto also etwas abbekommen haben, das einen fiesen Geruch hinterlässt, gilt folgende Regel: So schnell wie möglich entfernen. Denn hat sich der Geruch erst einmal in den Polstern festgesetzt, wird es noch schwieriger. Eine Packung Feuchttücher solltet ihr also am besten immer im Auto griffbereit haben.