12 erprobte Ideen, wie ihr lange Autofahrten mit Kindern überlebt

Spielzeug, Tonie- oder Tigerbox, Trinkflasche, Snacks, Kuscheltiere: Spätestens nach einer Stunde fliegt alles wild durch das Auto und der Beifahrer verbringt die weitere Fahrt damit, sich – schmerzhaft nach hinten verdreht – den Kram wieder einzusammeln.

Mit einem Auto-Organizer habt ihr alles im Griff und eure Kinder zur Hand. Die gibt es mittlerweile sogar mit Tisch oder, für die Größeren, Vorrichtung, um ein Tablet einzuhängen.

Noch cooler, aber nicht für kleine Autos geeignet: ein Auto-Reisetisch für Kinder (ca. 34 Euro, via Amazon).

2. Spiele, für die man gar nichts braucht

Wie haben wir die Urlaubsreisen früher überstanden, als es noch keine Tablets gab? Nicht für alle Spiele braucht man Zubehör! Kennt ihr diese Kinderspiele von früher noch?

"Ich sehe was, was du nicht siehst"

Schnick, Schnack, Schnuck (oder auch "Ching, Chang, Chong" oder "Schere, Stein, Papier")

"Ich packe meinen Koffer und nehme mit ..."

Teekesselchen

3. Spielzeug für Autofahrten

Genug "Ich sehe was, was du nicht siehst" gespielt? Leider sind Brettspiele, Playmobil und Co sind auf langen Autofahrten ziemlich unpraktisch. Es gibt aber zahlreiche Spiele und Beschäftigungen, die auch auf der Rückbank und auf Huckestraßen wunderbar funktionieren.

Tipp: Packt eine Langeweile-Tasche für eure Autofahrt. Immer wenn die Laune am Tiefpunkt ist, packt ihr etwas Neues aus. So freuen sich eure Kinder immer wieder und das Interesse hält länger als wenn sie alles auf einmal in die Hände kriegen.

4. Mitmach-Bücher und Zeitschriften