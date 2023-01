Kinder haben nicht unbedingt die gleichen Interessen wie ihre Eltern. Oder die Interessen, die sie haben sollten, wenn es nach den Eltern ginge. Eltern sollten nicht versuchen, Kinder in Kurse oder zu Freizeitaktivitäten zu drängen, die sie selber toll finden. Sondern sie sollten darauf achten, wo die Stärken und Vorlieben des Kindes liegen.

So weit die Theorie. In der Praxis gestaltet sich das bei uns so: Früher gab es immer die "Pferdemädchen". Und es gab die, die reiten blöd fanden. Ich fand reiten und alles, was mit Pferden zu tun hatte, blöd. Was vielleicht auch daran lag, dass ich Angst vor Pferden hatte. Aber auf jeden Fall: Pferde – blöd. Und richtig blöd: die Pferdemädchen. Mit ihren Wendy- und Conny- Zeitschriften und Pferdepostern an den Zimmerwänden.

Heute ist es nicht anders: Es gibt die Pferdemädchen. Und es gibt die, die Pferde blöd finden. Es gibt aber auch noch die, die Pferde und Reiten toll finden, aber deren Mütter alles, was mit Pferden und Reiten zu tun hat, blöd finden und boykottieren. So geht es meiner Tochter.

Die meisten ihrer Freundinnen reiten. Und das, obwohl wir mitten in der Stadt wohnen. Das ist total idiotisch. Man fährt ewig, um zu irgendeinem Reiterhof zu gelangen. Wohnt man in der Stadt, hat man ein riesiges Angebot an Freizeitaktivitäten direkt vor der Tür. Nur eben Reiten nicht.

"Das geht allein logistisch nicht", argumentiere ich. "Deine ganzen Freundinnen sind Einzelkinder. Da können sich die Mütter mal einen ganzen Tag um die Ohren schlagen, damit das Kind reiten kann. Aber ich kann das nicht. Du hast schließlich noch zwei Geschwister." "Und wenn Anna-Sophia und ihre Mutter mich mitnehmen zum Reiten?", fragt besagte Tochter.

Ich bin mit der Geschichte aufgewachsen, dass der Pferdeknecht auf dem Hof meiner Großeltern im hohen Alter von einem Pferd erschlagen wurde. Und das, obwohl er mit den Pferden gelebt hat. Dort bei ihnen im Heu geschlafen hat. Eine Art Pferdeflüsterer also. Tot. Hat den "Kriech" überlebt, hat dort bei den Pferden ausgeharrt auf dem verlassenen Hof, um dann von einem Pferd erschlagen zu werden.