Unfassbar: Wie “Mandelmütter” das Essverhalten ihrer Kinder negativ beeinflussen

Fragwürdiger Rat: "Nimm dir ein paar Mandeln und kaue sie richtig gut durch!"

Vor allem bei unseren lieben Stars und Sternchen ist das Almond-Mom-Phänomen leider keine Seltenheit, wie zum Beispiel bei Familie Hadid. Supermodel Gigi und Schwester Bella haben anscheinend eine solche "Mandel-Mutter": In einem Clip aus der Sendung "The Real Housewives of Beverley Hills" sieht man ihre Mutter Yolanda, wie sie nach einer OP mit Tochter Gigi telefoniert. Ihre Tochter fühlte sich schlapp, weil sie nur so wenig gegessen hat. Die Antwort ihrer Mutter darauf: "Nimm dir ein paar Mandeln und kaue sie richtig gut durch!". Später verteidigt sich Yolanda in einem Interview gegen die aufgekommenen Vorwürfe. Sie hätte sich nach der OP quasi noch im Halbschlaf befunden. Im folgenden TikTok macht sich die Mutter sogar darüber lustig. So viel zur Entstehungsgeschichte des Begriffs "Almond Mom". Auf TikTok gibt es mittlerweile einen entsprechenden Hashtag zum Thema #almondmom!