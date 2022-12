Kinder und Süßigkeiten – wieviel dürfen unsere Kleinen naschen?

Ich mache mir selbst wenig aus Süßigkeiten, Kekse oder Schokolade kaufe ich selten ein. Wenn wir etwas zu Hause haben, bekommt meine Tochter aber auch etwas ab. Eingefordert werden Süßigkeiten von ihr aber nicht. Am liebsten isst sie ohnehin Käse. Verbieten möchte ich ihr das Naschen nicht – schon gar nicht in der Kita oder auf Kindergeburtstagen. Mich ärgert es aber, wenn auf dem Spielplatz Süßes verteilt wird oder wir als Eltern nicht gefragt werden. In vielen Familien sind Süßigkeiten alltäglich, vor allem in der Weihnachtszeit. Ich verurteile das nicht, halte es aber aus gesundheitlichen Gründen für unvernünftig. Bei uns gab es früher einen Süßigkeiten-Schrank. Da war immer etwas drin und ich bin heimlich dran gegangen. Ein gesundes Essverhalten kann so nicht entstehen: Süßigkeiten werden zu etwas erstrebenswertem, wenn sie verfügbar sind – aber verboten.

Isabell (35), Journalistin aus Berlin, eine Tochter (2 1/2)

"Ich kaufe meinen Kindern keine Süßigkeiten"