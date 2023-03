Darum solltet ihr Essen nicht aktiv an Gefühle koppeln

Welche Rolle spielen wir Eltern dabei als Vorbilder? Müssen wir also unser eigenes Verhalten unserer Kinder zuliebe ändern?

Ich rate allen, die Eltern werden wollen, ihre eigene Ernährung auf gesund zu polen. Eltern müssen Vorbild sein und das beginnt schon, wenn das ungeborene Kind das Essen der Mutter schmeckt und erst recht nach der Geburt. Ich rate zu einem Check mit der "MyFoodDoctor App". Sie analysiert die Ernährung, gibt Tipps zur Verbesserung und coacht das Verhalten. Wenn Eltern wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert, sind sie ein gutes Vorbild für den Nachwuchs.

Die wirksamsten Formen des Lernens sind beobachten und imitieren. Es ist es daher wenig verwunderlich, dass Kinder ihre Eltern als ihre größten Vorbilder ganz genau beobachten. Unser Nachwuchs möchte genauso groß sein, um genau das zu können, was wir Erwachsene ihnen vorleben. Ohne in den jungen Lebensjahren die Richtigkeit des elterlichen Verhaltens hinterfragen zu können, imitieren unsere Kinder ohne Weiteres unsere Essgewohnheiten und unser -verhalten. Zum Nachahmen gehört allerdings das Vorleben. Daher ist es natürlich umso wichtiger, als Eltern einen möglichst gesunden Lebensstil an den Tag zu legen. Über negative Essgewohnheiten der Eltern wie der Griff zum Feierabend-Bier oder zur Schokolade sollten daher zweimal nachgedacht werden. "Welche Signale sende ich mit diesem Verhalten an mein Kind?" Zudem das Brechen der eigenen Regeln wie keine Schokolade nach dem Abendessen auf dem Sofa extrem unglaubwürdig. Wollen wir selbst gute Vorbilder sein und unsere Kinder möglichst gesund prägen, müssen wir uns auch an unsere selbst aufgestellten Regeln halten.

Das Umstellen solcher häufig eingefahrenen Gewohnheiten ist nicht einfach, tut aber nicht nur dem Nachwuchs gut. Der Einfluss, den wir auf unsere Kinder haben, sollte auch als Chance gesehen werden: Wir können einen großen Beitrag dazu leisten, dass unsere Kinder gesunde Geschmackspräferenzen entwickeln und Lebensstilentscheidungen treffen.

Übrigens, die meisten Eltern unterschätzen ihre Kinder. So bald die Kleinen beidäugig sehen können, beobachten sie das Essverhalten der Eltern. Es ist überlebenswichtig, in den ersten beiden Lebensjahren richtig essen zu lernen. Eltern, die Gemüseesser sind, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch ein Gemüseesser Kind zu bekommen. Das funktioniert leider auch andersherum mit Junk Food. So beeinflussen Eltern unbewusst die spätere Gesundheit ihres Nachwuchses und womöglich sogar dessen schulischen (Miss-)Erfolg durch ein schlechtere Gehirnentwicklung, wie ich auch in meinem Buch "Die Macht der ersten 1000 Tage" schreibe.