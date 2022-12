Essen ohne E: Zusatzstoffe, nein danke!

"Knochenkiller in Cola und Wurst"

Zu den Zusatzstoffen, die in den letzten Jahren besonders in die Kritik geraten sind, zählen vor allem Phosphate (E 338 bis 340 und E 450 bis 452). Sie gelten als "Knochenkiller", weil sie Kalzium aus den Knochen lösen und sie instabil machen. Mit einem Liter Cola, der die erlaubte Höchstmenge an Phosphorsäure enthält, werden bereits 50 bis 75 Prozent der täglich akzeptablen Phosphatmenge getrunken. Zugesetztes Phosphat findet sich auch in Bratwurst, Aufschnitt, Schmelzkäse, Backpulver und Instantkaffee. Die Grenze der vertretbaren Aufnahme ist also mitunter schnell erreicht. Bio-zertifizierte Produkte enthalten jedoch keine Phosphate, da die ökologischen Vorgaben dies grundsätzlich nicht erlauben (mit Ausnahme von Kalziumphosphat, E 341, das als Säureregulator, Trenn- oder Festigungsmittel verwendet wird).

Etiketten werden reingewaschen

Obwohl immer mehr Hersteller mit "frei von ..." und "ohne ..." werben, heißt das nicht, dass die Lebensmittel auch "ohne" sind. Stattdessen werden Substanzen eingesetzt, die dieselbe Wirkung haben wie ein Zusatzstoff, aber keine Zusätze im Sinne des Lebensmittelrechts sind. Im Zutatenverzeichnis auf der Verpackung tragen sie also keine E-Nummern und keinen Hinweis auf die jeweilige Wirkung, wie Verdickungsmittel oder Farbstoffe. So werden die Etiketten ganz einfach reingewaschen. "Funktionale Additive" ist die korrekte Bezeichnung für Substanzen, die statt eines Zusatzstoffs den Lebensmitteln zugesetzt werden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.