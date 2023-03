Dieses Mädchen isst 10 Jahre NUR Chicken Nuggets

ARFID-Essstörung entwickelt sich früh

Keine Frage, es gibt viele Kinder, die schwierige Esser bzw. Picky Eater sind. Häufig dürfen den Kleinen nur Nudeln, Pizza, Pommes oder eben Nuggets auf den Tisch kommen. Und irgendwann wird gar nichts anderes mehr zugelassen. Da sind die Eltern froh, wenn zumindest solche Dinge gegessen werden. Was viele Eltern aber nicht wissen:

Ein solches Verhalten kann sich zu einer vermeidenden oder restriktiven Essstörung entwickeln - auch "ARFID" genannt.

Diese Essstörung führt dazu, dass die Betroffenen extrem wenig essen und bestimmte Nahrungsmittel komplett vermeiden.

Sie entwickeln eine Phobie vor dem Geruch, der Textur oder dem Aussehen bestimmter Lebensmittel.

ARFID entwickelt sich meist schon im sehr frühen Kindes- bzw. Babyalter.

Betroffene sind – im Gegensatz zu Magersüchtigen oder Bulimikern – häufiger Jungen.

Eine frühe Therapie ist immens wichtig, um eine Chronifizierung zu vermeiden.

Seitdem Jessica 18 Monate alt ist, isst sie nur noch Nuggets

In den meisten Familien kommen Chicken Nuggets nur ab und zu auf den Tisch. Doch in dieser britischen Familie lief es ganz anders: Die Thompson konnten nicht anders, als ihrer Tochter zehn lange Jahre lang nichts anderes als Chicken Nuggets zu geben. Seitdem Jessica 18 Monate alt ist, akzeptiert sie kein anderes Essen mehr. Vorher hätte sie ihren Babybrei ohne Probleme gegessen. Und sie war wohl auch aufgeschlossen gegenüber Neuem. Doch plötzlich aß sie nur noch Chicken Nuggets. "Selten gab es noch ein oder zwei Pommes dazu", sagt ihre Mutter Julia. Als Eltern geht man wohl anfangs eher davon aus, dass das Kind einfach nur darauf abfährt. An eine Essstörung denkt man nicht sofort. So auch bei den Thompsons: Die Grafikdesignerin sucht professionelle Hilfe. Die Diagnose: "Avoidant Restrictive Food Intake Disorder" (ARFID). Ein englischer Hypnotherapeut – spezialisiert auf die Behandlung der ARFID-Störung – hat die heute 11-jährige Jessica erfolgreich geheilt. So berichtet es der "Mirror".