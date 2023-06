7 Wege, wie Eltern ihren Kindern zu Mut und Selbstbewusstsein verhelfen

Begleiten und Beistand leisten

Eltern sollten ihrem Kind vermitteln, dass sie in der Lage sind, Herausforderungen zu meistern und mit ihm zusammen durchzustehen. Statt eine beängstigende Situation zu umgehen, sollten Eltern ihr Kind begleiten und es unterstützen.

Zwischen normalen und problematischen Ängsten unterscheiden

Angst ist etwas ganz normales. In bedrohlichen Situationen schüttet der Körper Adrenalin aus und versetzt uns in gefährlichen Situationen in den Fluchtmodus – so hat die Menschheit überlebt. Doch manchmal wird der Fluchtreflex auch von etwas ganz Harmlosen ausgelöst, wie zum Beispiel dem Nachbarshund oder einer feiernden Menschenmenge.

Um herauszufinden, ob die Sorgen des Kindes über den normalen Rahmen hinausgehen, können sich Eltern die folgenden Fragen stellen:

Ist die Angst angesichts der Situation angemessen oder übertrieben?

Werden ihre Ängste durch Zusicherung und Unterstützung besänftigt?

Wird die Angst unkontrollierbar?

Wird der Alltag durch die Ängste beeinträchtigt?

Wenn die Angst des Kindes selbst mit elterlicher Unterstützung zu groß ist und sein Leben beeinträchtigt, ist es an der Zeit, die Unterstützung eines Psychologen in Anspruch zu nehmen.