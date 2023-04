Wie gehen Eltern am besten damit um, wenn ihre Kinder immer denken, sie kommen zu kurz und der andere bekommt mehr (Nudeln auf den Teller) oder zuerst …?

Eltern haben auf diese Situationen einen mehr oder weniger großen Einfluss. So kann sich eine besondere Verbundenheit zu einem der Kinder entwickeln. Da gibt es eine große Menge von möglichen Einflussfaktoren. So kann ein Kind das Lieblingskind der Mutter oder des Vaters werden, was sich dann im Alltag zeigt und das Geschwisterkind auch spürt. Daraus können Wut und eine besondere Aufmerksamkeit auf mögliche Benachteiligung resultieren.

Manche Kinder geben dann auf und ziehen sich zurück. Geschlechteraspekte und besondere Identifikationen mit einem Elternteil können dazukommen, weshalb das Kind auf eine bestimmte Weise reagiert. Deshalb kann der Blick auf die eigenen unbewussten und ungleichen Reaktionen auf die Kinder wichtig werden. Es geht dabei auch um eigene Prägungen, die sich in der Erziehung äußern. Erst das, was einem klar wird, kann man bearbeiten und verändern. Da kann der Blick von außen hilfreich sein, etwa Kommentare und Einschätzungen vonseiten der Großeltern oder von Freunden, ggf. auch Erziehungsberatung und Psychotherapie.

Eine besondere Zuneigung zu einem Kind kann man nicht einfach abschalten. Aber es ist wichtig, das in seinem Verhalten den Kindern gegenüber zu wissen und zu berücksichtigen. So kann es spannungslösend sein, wenn die benachteiligten Kinder dann bei dem anderen Elternteil mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Schwierig wird es, wenn ein Kind zum Sündenbock in der Familie wird. Da sollte man frühzeitig einschreiten, um eine Zuspitzung zu vermeiden. Auch gibt es die sogenannten Schattenkinder, die bei einem behinderten oder chronisch kranken Kind immer erst an zweiter Stelle kommen. Helfen können da bewusst geplante Zeiten, bei dem das benachteiligte Kind allein mit einem Elternteil regelmäßig ("Qualitäts"-) Zeit verbringt und so in den ungeteilten Genuss der Aufmerksamkeit kommt.