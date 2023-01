Mit Kindern die Jahreszeiten erleben – viele tolle Ideen

Der Frühling mit Kindern

Ritual mit Tradition

Bereits ab dem 2. Februar wird das Licht stärker. Das fast vergessene Fest Maria Lichtmess feiert an diesem Tag das neu erwachte Tageslicht, das Besondere dieser Jahreszeit. Früher hat man zu diesem Anlass aus dem Talg der im Herbst geschlachteten Tiere Kerzen gefertigt und sie zu Lichtmess als Symbol des neuen Lichts geweiht und aufgestellt. Warum also nicht auch in einem morgendlichen Ritual eine Kerze anzünden, um gemeinsam das Tageslicht zu begrüßen! Wirklich erleben können Eltern und Kinder das neue Licht jedoch erst, wenn sie auf Exkursion gehen – am besten in den Wald oder in den Park – und sich die Lichtspiele der Sonne anschauen, die ersten Blütenknospen entdecken und die Bäume und Sträucher dabei beobachten, wie sie ihre graubraune Winterfarbe verlieren.

Das Gras wachsen hören

Wer einige Samenkörner in Erde und Tontöpfen aussät, kann das Getreide beim „Wachsen ans Licht“ bestaunen. Stehen die Samen hell und warm und erhalten ausreichend Wasser, zeigen sich die ersten Keime meist schon nach fünf bis zehn Tagen. Danach werden sie jeden Tag ein bisschen größer. Zu Ostern haben die Kinder dann ein selbst gezüchtetes Osternest, in dem man wunderbar ein buntes Osterei oder einen kleinen Hasen verstecken kann. Für die Ostereier einfach gemeinsam mit den Kindern in der Natur oder auf dem Markt auf Färbematerialjagd gehen und die Eier mit Efeu oder Brennesseln (grün), roter Beete (rotviolett) und Zwiebelschalen (gelb) einfärben.

Nisthilfen für Vögel

Ebenso farbenfroh zeigen sich auch die Vögel, die jetzt im Frühjahr langsam aus dem Süden zu uns zurückkehren. Immer seltener finden sie jedoch in den Städten und Gärten geeignete Nistgelegenheiten.

Mit dem Bauen von Nistkästen können Eltern und Kinder daher die "Wohnungsnot" der Vögel lindern und gleichzeitig die Vögel an einem bekannten Ort - aus sicherer Entfernung mit einem Fernglas – beim Brüten, Futter beschaffen und Aufziehen der Vogelkinder beobachten.

Den Sommer erleben

Kräutergärtchen

Die meisten Kräuter lieben Sonne und trockene Standorte, einige aber leichten Schatten und feuchte Erde. Deshalb eignet sich für einen Kräutergarten am besten die Form einer Spirale. Sie kann jedem Kraut den passenden Lebensraum bieten. An einem sonnigen Platz im Garten wird zunächst der innere Bereich der Spirale mit Kieseln oder Bauschutt aufgeschüttet und mit Steinen in Kreisform in mehreren Schichten umlegt, so dass der aufgeschüttete Bereich gestützt wird und eine Rundung erhält. Der Bereich bekommt eine dünne Erdschicht für anspruchslose und wärmebedürftige Kräuter wie zum Beispiel Thymian oder Lavendel. Die weitere Rundung der Spirale sollte im Schatten liegen und ebenfalls mit Steinen umlegt werden. Dieser Teil der Spirale wird mit Gartenerde und Kompost aufgefüllt für schattenverträgliche mit höherem Nährstoffbedarf (z. B. Petersilie und Basilikum). Am Fuße der Spirale kann, umringt von einer Steinlage, eine Kuhle ausgehoben werden und ein kleiner Teich angelegt werden als Standort zum Beispiel für Brunnenkresse und Minze. Die Kräuter können frisch geschnitten in Speisen und einfach auf Brot verarbeitet oder getrocknet etwa in selbst genähte Stoffsäckchen gefüllt werden.

Spielteiche und Wasserläufe

Für viele Kinder ist die Begegnung mit einem plätschernden Bach oder das Spiel an Fluss oder See keine Selbstverständlichkeit. Ein kleiner Spielteich oder Wasserlauf ist daher für Kinder ein schöner Lebens- und Erfahrungsraum zur Sinnesentfaltung. Ein Wasserteich kann schon in einer simplen Zinkwanne entstehen, aber noch schöner ist es, mit Kindern gemeinsam einen Spielteich im Garten (mit 10 bis 15 cm Wassertiefe) anzulegen oder Ausflüge zu nahe gelegenen Bächen oder Flüssen zu machen. Dort kann man Wasserläufe und Staudämme bauen oder ein kleines, selbst gebautes Floß – aus alten Korken, einer Holzkiste oder einer halbierten, ausgehöhlten Melone – auf Seefahrt schicken.

Beerenmarmelade

Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren haben jetzt Hochsaison und finden sich im Wald und selbst in Städten an manchem Wegesrand zum Pflücken. Mit ausreichend Eimern, Dosen oder Schüsseln bewaffnet, wird daraus eine reizvolle Familienaktion. Ebenso schön ist die gemeinsame Verarbeitung der gesammelten Beeren. Heidelbeeren schmecken zum Beispiel fantastisch in Pfannkuchen. Zu Marmelade verarbeitet, hat man von den Beeren allerdings das ganze Jahr noch etwas.

Dazu 1 kg Beeren und 500 g Rohrzucker in einem großen Topf zum Kochen bringen. Etwa zehn Minuten unter ständigem Rühren weiterkochen und 1 TL Agar Agar (zuvor in 3 bi 5 EL Wasser auflösen, in Reformhäusern erhältlich) und etwas Zitronensaft zufügen. Nochmals aufkochen und dann die heiße Marmelade in Schraubgläser einfüllen, fest zudrehen und das Glas auf den Kopf stellen.