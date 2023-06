Mutter erzählt: "Mein vierjähriger Sohn will ein Mädchen sein"

"Mein Sohn hat auf dem Flohmarkt ein 'Elsa'-Kleid gesehen und wollte es unbedingt haben. Also habe ich es ihm gekauft, er findet die 'Eiskönigin' doch so toll", erzählte mir kürzlich eine befreundete Mutter. "Und jetzt will er es ständig tragen – auch in der Kita. Mir wäre das ja egal, aber ich will ihn doch beschützen. Von einem Jungen hat er dafür schon blöde Sprüche bekommen …"

Ein Moment, in dem ich ganz froh war, dass es meinem Sohn (noch) herzlich egal ist, was er anzieht. Schon bei der bloßen Vorstellung, dass jemand mein Kind verspotten könnte, verfalle ich in den Bärenmama-Modus. Keine Frage: Wohl alle Eltern wünschen sich, dass sich ihre Kinder frei entfalten dürfen – aber mindestens genauso sehr, dass sie nicht ausgelacht werden …