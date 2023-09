Warum sammeln so wichtig für Kinder ist ...

Wird die Menschheit anthropologisch in Jäger und Sammler eingeteilt, gehören Kinder auf jeden Fall zu den Sammlern. Aber ist das tatsächlich der Grund, warum fast alle Jungen und Mädchen von klein auf eine Sammelleidenschaft entwickeln? Prof. Ludwig Duncker von der Uni Gießen gehört zu den wenigen Forschern in Deutschland, die dieses Phänomen untersuchen. Der Erziehungswissenschaftler hat in den vergangenen 30 Jahren mit rund 800 Kindern über das Thema gesprochen und sich ihre Sammlungen zeigen lassen. Er sagt: "Sammeln ist wie Sprechen lernen: Eine bildende Tätigkeit, die den Kindern einen eigenen Zugang zur Welt ermöglicht."

Sammeln fördert Kreativität und Lernfähigkeit

Die Sammelleidenschaft beginnt laut Duncker, sobald Babys anfangen zu krabbeln. Anfangs schleppen sie ihr Lieblingsspielzeug oder andere interessante Dinge in eine Zimmerecke. Sobald sie sich draußen frei bewegen können, beginnen sie, die Natur für sich zu entdecken. "Sammeln ist eine intensive Beschäftigung; die Kinder betrachten, unterscheiden, kategorisieren. Dabei ist das Kind geduldig und konzentriert. Je länger der junge Mensch sammelt, desto mehr vertieft er sein Interesse. Das fördert den Spaß am Lernen und nützt auch der Lernfähigkeit im Schulalter", erklärt er. Auch die Kreativität wird gefördert. Prof. Duncker: "Sammeln ist immer auch eine ästhetische Beschäftigung. Denn was interessant ist, entscheidet das Kind selbst. Das fördert den Sinn für Schönheit." Zudem füllen Kinder die Dinge häufig mit Phantasie. "Im Spiel wird aus dem Stock eine Mondrakete", veranschaulicht der Wissenschaftler die kognitive Entwicklung der kleinen Sammler.