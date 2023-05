Mit diesen cleveren Tipps macht ihr eure Kinder zukunftsfit!

Noch mehr Tipps für zukunftsfitte Kids

Um noch mehr Tipps für euch parat zu haben, wie ihr euren Nachwuchs schon jetzt auf die Zukunft vorbereitet, haben wir in einem Interview mit Franziska Meyer, der Gründerin des Lernwelten-Herstellers Edurino, gesprochen:

Was werden aus Ihrer Sicht die Schlüsselqualifikationen für unsere Kinder in der Zukunft sein?

Franziska Meyer: In Zukunft werden Schlüsselqualifikationen wie kritisches Denken, Kreativität, soziale Intelligenz, digitale Kompetenz und Flexibilität für Kinder besonders wichtig sein. Diese Fähigkeiten sind bedeutend, damit sie sich in einer sich ständig verändernden Welt von morgen zurechtfinden und sich den Herausforderungen von neuen Technologien sowie sozialen und wirtschaftlichen Umständen anpassen können.

Kritisches Denken ist wichtig, um komplexe Probleme zu analysieren und effektive Lösungen zu finden.

Kreativität wird immer wichtiger, da innovative Ideen und Ansätze benötigt werden, um neue Technologien und Lösungen zu entwickeln.

Soziale und emotionale Intelligenz werden notwendig sein, um zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, sowie um effektiv in Gruppen zu arbeiten.

Digitale Kompetenz wird notwendig sein, um Technologien zu verstehen und effektiv zu nutzen.

Flexibilität ist notwendig, um sich an schnell verändernde Umstände anzupassen und auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Damit unsere Kinder sowohl persönliche als auch berufliche Ziele erreichen, ist es wichtig, dass sie diese Fähigkeiten ausbauen. Die Entwicklung der Schlüsselqualifikationen sollte sowohl zu Hause als auch in den Bildungseinrichtungen, startend in der Kita, zum Beginn der Bildungsreise stattfinden. Darauf fokussieren wir uns bei Edurino auch mit unserer personalisierten Lernplattform, durch die Eltern und ErzieherInnen die richtigen Tools an die Hand bekommen, um die Entwicklung der Kinder zu unterstützen.

Wie können wir als Eltern diese Qualitäten bei unseren Kindern noch weiter unterstützen?

Eltern können ihre Kinder auf verschiedene Weise dabei unterstützen, die Schlüsselqualifikationen zu entwickeln. Für die einzelnen Kompetenzen geben wir folgende Tipps, die wir gemeinsam mit Pädagoginnen und MedienexpertInnen analysiert und auch in unseren Lernspielen integriert haben. Ich gehe noch einmal detaillierter auf die oben genannten Punkte ein:

Kritisches Denken und Problemlösung fördern: Kritisches Denken geht tiefer, als nur offene Fragen zu stellen. Verlangt von eurem Kind kein blindes Gehorsam, sondern erklärt, warum ihr etwas wollt. Kinder müssen das Warum kennenlernen, um unabhängig zu denken und Urteile zu fällen oder Lösungen finden zu können. Ermutigt euer Kind, Sachen zu hinterfragen und eure Gedanken und Meinungen zu teilen.

Soziale und emotionale Intelligenz fördern: Ermutigt euer Kind, Gefühle auszudrücken und die Emotionen anderer zu erkennen. Helft ihr bzw. ihm dabei, soziale Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikation und Zusammenarbeit zu entwickeln. Am effektivsten geht dies, indem ihr es vorlebt und verdeutlicht. Sprecht selbst mit eurem Kind über eure eigenen Emotionen und Gedanken. Kinder lernen am Modell, sie ahmen nach, bevor sie es etwas verstehen bzw. verinnerlichen.

Kreativität und Innovation fördern: Gebt eurem Kind die Freiheit, seine Vorstellungskraft zu nutzen und neue Ideen zu entwickeln. Stellt sicher, dass sie Zugang zu unterschiedlichsten Materialien haben, es muss kein teures Bastelset sein, schaut einfach mal in euren Plastik- oder Papier-Müll und lasst euer Kind eine Skulptur bauen.

Digitale Kompetenz fördern: Sorgt dafür, dass euer Kind in der digitalen Welt auch GestalterIn und nicht nur KonsumentIn ist. Eine Begrenzung der Medienzeit gemessen am Alter ist sinnvoll, zudem solltet ihr immer qualitativ hochwertige Inhalte auswählen. Digitale Fähigkeiten wie Onlinerecherche sollte zunächst in einem sehr geschützten Rahmen, beispielsweise mit Kindersuchmaschinen, erfolgen. Dies ist für die Sensibilisierung und den bewussten Umgang mit digitalen Medien äußerst relevant.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern: Unterstützt eure Kinder dabei, neue Herausforderungen und Veränderungen zu akzeptieren und ihnen offen zu begegnen. Zeit- und Erfolgsdruck sind in diesem Setting hinderlich. Euer Kind ist großartig – vertraut ihm! Geht doch einmal spazieren und lasst euer Kind den Weg aussuchen.

Kinder benötigen einen Raum zum Wachsen und Entwickeln, in dem sie unterstützt und angeleitet werden. Eltern sollten Kindern daher stets Hilfestellung geben, damit sie ihre Fähigkeiten und Stärken erkennen und entfalten können.

Glauben Sie, dass sich unsere Leistungsgesellschaft in Zukunft dahingehend verändern wird, dass es ein stärkeres Miteinander und weniger Konkurrenz geben wird?

Die heutige Gesellschaft steht vor vielen Herausforderungen. Ein weitreichender Wandel ist bereits in vollem Gange. Doch in welche Richtung sich das Miteinander bewegen wird, ist schwer vorauszusehen. Allerdings können wir und vor allem unsere Kinder die Zukunft mitgestalten. Was wir heute Kindern mit auf den Weg geben, wird die Zukunft nachhaltig beeinflussen. Dabei ist es wichtig, dass neben den klassischen Schulkompetenzen auch Zukunftskompetenzen wie Selbstwirksamkeit, Kreativität oder logisches Denken gefördert werden. Diese Fähigkeiten sind essenziell, um den Anforderungen einer sich immer verändernden Welt gerecht zu werden. Mit der derzeitigen Entwicklung einer immer digitaleren Gesellschaft ist die Medienerziehung zwar wichtig, doch ist es genauso wichtig – wenn nicht sogar wichtiger –, Kindern Gemeinschaftssinn und Zusammenarbeit zu vermitteln. Daher sollten sie sich früh ein Netzwerk an Halt, Freundschaften und Ressourcen aufbauen. Lebt euren Kindern dies vor! Achtet darauf, dass eure Kinder genügend Zugänge zu Peer-to-Peer (Gleichaltrigen), aber auch anderen Generationen haben und engagiert euch gemeinsam in einem sozialen Projekt.