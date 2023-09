6 verständliche Kinderbücher über den Klimawandel

Bilderbuch statt Ballermann – hier kommt der "HEISSbär"

Schlagerstar Axel Fischer ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht am Ballermann – doch seine aktuelle Reise führt ihn nicht nach Malle, sondern zum Nordpol: Der studierte Musikpädagoge und prämierte Autor ist gerade erst Papa geworden – und wünscht sich für Sohn Flynn eine "Welt, die so schön und lebenswert bleibt". Mit seinem Buch "Der HEISSbär" will er Kinder zwischen vier und zehn Jahren an das Thema Klimawandel heranführen.

Fazit: Wunderschöne Illustration plus ein Mix aus Reimen, Humor udn einer tollen Pointe. Bietet viel Anregung für anschließende Gespräche. Top!