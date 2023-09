"Fridays for future" für die Kleinen: Wie erklärt man Kindern den Klimawandel?

Kindern die Angst vor dem Klimawandel nehmen, aber richtig

Felix Peter rät Eltern, Gefühle nicht abzublocken: "Wichtig ist, dass Erwachsene den Kindern vermitteln, dass sie sich kümmern und die Kinder beschützen. Dabei sollten auf kommende Gefühle nicht unterdrückt, sondern thematisiert werden. Dazu gehört auch, gemeinsam zu schauen, wie sich gut mit einem unangenehmen Gefühl wie der Angst umgehen lässt." Die Kleinen zu beruhigen, indem man ihnen sagt, dass sie keine Angst haben müssten, sei keine wirkliche Hilfe, das löse eher den Eindruck aus, dass an ihrem Gefühl etwas nicht richtig sei. Ihnen zu sagen, dass alles wieder Ordnung komme, ist bereits eine Lüge: Denn das ist nach aktuellem Stand gar nicht mehr möglich, zu weit ist der Klimawandel bereits fortgeschritten.

Der bessere Weg: Die Angst aufzugreifen, kindgerecht einzuordnen und zu zeigen, wie man das unangenehme Gefühl in ein angenehmeres umwandelt. Zum Beispiel in Mut, eine Bekräftigung, dass man nicht alleine mit diesem Gefühl ist und dass viele Menschen zusammen an einer Lösung des Problems arbeiten. Wichtig ist es, den Kids zu vermitteln, dass es okay ist, Angst zu haben, aber dass man nicht untätig sein muss, sondern etwas tun kann, um ih- nen das Gefühl der Ohnmacht zu nehmen.