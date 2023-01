Die besten Tricks, wenn euer Kind nicht hört!

"Der beste Eltern-Hack aller Zeiten"

In dem folgenden Tiktok-Video teilt eine Mutter ihren Lieblings-Hack, wenn die Kinder nicht wollen, wie sie will. Sie nennt es die "magische Methode". Wenn ihre kleine Tochter sich zum Beispiel nicht den Schlafanzug anziehen oder ihre Papierschnipsel vom Boden aufheben und in den Mülleimer bringen will, wendet diese Mama ihren "magischen Trick" an. Und der geht so: Sie fragt ihre fast zweijährige Tochter einfach, ob sie magisch sei. Die Mutter würde jetzt die Augen schließen, bis fünf zählen, die Zauberformel sagen – hokuspokus, abrakadabra – und wer weiß, vielleicht hat die Tochter dann auf magische Art und Weise plötzlich ihren Schlafanzug an. Das Staunen hinterher darf natürlich nicht fehlen, wenn Mama ihre Augen wieder öffnet: "Waaaaas? Wie konnte das denn passieren, dass du jetzt deinen Schlafanzug an hast?!!!" Laut eigener Aussage funktioniere diese Methode in 95 Prozent der Fälle. Und der wirkliche Brüller kommt direkt zum Schluss: Ihre fünf- bis siebenjährigen Kinder finden diesen Trick so lustig, dass er sogar bei ihnen noch funktioniert ...