Zu oft Nein am Tag gesagt? So geht's besser!

Viele "Neins" sind oft unnötig

"Bin ich so schlimm? So schlimm, wie sich das anhört? Dauernd sage ich 'Nein'. 'Hör auf'. 'Stopp'. Wie fremd die eigene Stimme klingt: nach Kasernenhof und trauriger Kindheit", so beschreibt der Autor Marc Baumann seine Erfahrungen mit den Sprüchen, die er einen Tag lang zu seiner vierjährigen Tochter gesagt hat. Für das Magazin der Süddeutschen Zeitung hatte der Journalist sein eigenes Verhalten hinterfragt und einfach mal mit einem Smartphone aufgezeichnet, was er so sagt.

Baumann war erstaunt, eigentlich sogar erschrocken, über das Ergebnis. "30 mal 'Nein' gesagt und fast 50 Verbote ausgesprochen – an einem normalen Tag, an dem weder ich schlechte Laune hatte noch mein Kind eigentlich besonders wild gewesen wäre."

Nun ist der Münchner Vater Baumann nicht allein mit diesem Verhalten. Jeder Elternteil kennt das von sich. Ganz oft wird im Supermarkt, im Museum, auf dem Spielplatz geschimpft, ermahnt, gemaßregelt und besser gewusst. Dabei stelle man sich vor, man selber wäre vier Jahre alt und 105 Zentimeter groß. Und dann steht da ein Vater, 180 Zentimeter hoch, tiefe Stimme, die Nerven strapaziert, weil wieder so lange diskutiert wird vor dem Kleiderschrank. Und dieser allmächtige Papa will einfach nicht verstehen, dass man das blaue Topkleid will – egal, ob es zu kalt ist, heute ist Kleid-Tag.

Mit ein wenig Abstand und in die Lage eines Außenstehenden versetzt, denkt man: "Mensch, lass sie doch. Egal, wie das aussieht. Sie mag es". Die Nein-Sätze sind oft unnötig oder fragwürdig begründet. Wie die Regel: kein Eis am Vormittag. Warum soll Eis nur nachmittags Sinn machen? Die Ernährungswissenschaft schreibt es jedenfalls nicht vor. Oder wenn das Kind mit dem Skateboard zum Kindergarten fahren will, dann kommt das harsche "Nein". Einfach nur, weil der Papa spät dran ist.