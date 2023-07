Gefahr durch Hüpfburgen: Lasst eure Kinder nur unter DIESEN Voraussetzungen rauf!

Warum Hüpfburgen so gefährlich sein können

Was sollen Eltern nun also tun? Auf den Spaß gänzlich verzichten? Die Physiotherapeutin Kathrin Mattes gibt auf ihrer Facebook-Seite und auf Instagram eine umfassende Antwort. Sie klärt anhand wissenschaftlicher Studienergebnisse und Unfallstatistiken der letzten Jahre detailliert über die Risiken auf: "Es gibt in der Hüpfburg einen unebenen, labilen Untergrund, der es schwieriger macht, Sprünge und Landungen zu koordinieren und einzuschätzen. Zudem ist mindestens eine Seite der Hüpfburg offen und es sind noch häufiger als im Trampolin viele Kinder gleichzeitig anwesend." Spezialisiert auf Babys, Kinder und Frauen während und nach der Schwangerschaft zeigt die Physiotherapeutin aus Österreich in ihrem Posting aber auch Vorsichtsmaßnahmen auf, unter denen man Hüpfburgen weiterhin benutzen kann.