Glastest bei Hautausschlag: Hirnhautentzündung durch Selbsttest ausschließen

Warum ist der Glastest bzw. Hirnhautentzündungs-Selbsttest so wichtig?

Das ist zum Beispiel wichtig, um einen harmlosen Virusausschlag von sogenannten Petechien (punktförmige Einblutungen in die Haut) zu unterscheiden. In Kombination mit Kopfschmerzen und Fieber sind sie IMMER EIN NOTFALL! Ihr solltet so schnell es geht einen Arzt aufsuchen. Heißt: Entweder ab in die Klinik oder die 112 rufen. Es könnte möglicherweise eine Meningokokken-Hirnhautentzündung vorliegen und die muss sofort behandelt werden, weil sie schnell lebensbedrohlich sein kann.

Wichtig: Babys zeigen auch bei einer Hirnhautentzündung in den meisten Fällen kein Fieber. Sie können sich auch nicht über Kopfschmerzen beklagen und genau äußern, was ihnen wehtut. Lasst einen Ausschlag, der euch komisch vorkommt, also immer direkt vom Arzt abklären. Liegt zusätzlich eine Trinkschwäche oder ein allgemein schlechter Zustand des Kindes vor, so ist der Notarzt zu rufen.