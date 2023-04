Kleinkindern die Haare waschen: Ohne Gezeter, ohne Geschrei

9. Nicht rubbeln!

Apropos weniger Kletten: Das Shampoo sollte in den Handflächen aufgeschäumt und dann vom Ansatz bis in die Spitzen gestrichen werden. Am besten gebt ihr eurem Kind – je nach Haarlänge – einen hasel- bis walnussgroßer Klecks in die Hände und übertragt ihm dann die verantwortungsvolle Aufgabe, die Haare ordnungsgemäß einzuschäumen. So hochkonzentriert bleibt wenig Zeit für Angst.

10. Lange Haare leichter kämmen

Je länger die Haare, desto anfälliger sind sie leider für Kletten. Zum Glück gibt es aber Spülungen speziell für Kinder. Diese Conditioner legen sich wie ein Schutzfilm um die Haare und machen sie so leichter kämmbar. Für zwischendurch eignen sich auch sogenannte Leichtkämmsprays, die man einfach in die zerzausten Haare sprüht und sie nach der Einwirkzeit durchkämmt. Meistens riechen sie sehr fruchtig und süß. Es gibt aber eine Alternative: Das Leichtkämmspray von das boep, das ganz ohne Parfüm auskommt.

11. Schutz für die Augen

Ein Waschlappen vor das Gesicht gehalten, verhindert, dass Wasser und Shampoo in die Augen gelangen können. Auch eine Taucherbrille tut hier gute Dienste. Der Porsche unter den Augenschützern ist eine Art Rundum-Schirmmütze mit Aussparung für den Haarschopf. Sieht seltsam aus – hilft aber bei vielen Kinder weiter!

12. Gießen statt spülen

Kinder lieben Spielzeug. Kleine, bunte Becher oder Gießkannen sind nicht nur prima zum Planschen, sondern auch zum Ausspülen der Haare. Denn das Wasser läuft langsamer und zielgerichteter über den Kopf des Kindes und wird dadurch oft angenehmer empfunden. Richtig praktisch und süß ist auch der "Skip Hop Moby Wal Rinser Becher": Am Rand des Bechers ist ein Gummiaufsatz, den man auf den Kopf des Kindes setzen kann. Dadurch kann kein Wasser in die Augen fließen.

13. Tauchgang

Kinder probieren gerne Sachen aus – besonders, wenn man sie herausfordert. "Kannst du mit dem Kopf schon untertauchen?", könnte eine Frage sein, die euren Nachwuchs dazu bringt, ganz nebenbei die Haare auszuspülen. Oder: "Kannst du schon auf dem Rücken schwimmen? Und den Kopf soweit nach hinten halten, dass die Ohren unter Wasser sind?"

14. Lesen macht (Haarwasch)-Laune

Es gibt unzählige Bücher, die das Thema Haare waschen thematisieren. So kann man den Kids in einer ruhigen Minute erklären, was da eigentlich vor sich geht. Und in der Wanne kann man das Kind dann daran erinnern, wie mutig der Haarwasch-Held im Buch war. Unsere liebsten Bücher sind z.B. "Badetag für Hasenkind", "Haarwaschzauber. Haare waschen ist ganz leicht" oder "ministeps: Haare waschen, Zähne putzen".

15. Wirklich waschen?

Haare müssen nicht zwingend bei jedem Gang in die Badewanne gewaschen werden. Sonnencreme, Matsch oder andere grobe Verschmutzungen müssen natürlich mit einem milden Waschgel entfernt werden – ansonsten reicht es bei kleinen Kindern aber völlig aus, die Haare nur einmal pro Woche oder sogar nur alle 14 Tage zu waschen. Hartgesottenen Waschmuffeln kann man grobe Verschmutzungen übrigens auch ausbürsten.

16. Alles nur eine Phase

Wie so viele andere Dinge hört auch die "Ich will meine Haare nicht waschen"-Phase irgendwann wieder auf. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Eltern sollten möglichst gelassen damit umgehen – dann wird es für alle Beteiligten leichter. Wie so oft erzeugt Druck nur noch mehr Gegendruck. Und mal Hand aufs Herz: Es gibt doch wirklich Schlimmeres, als Haare, die länger nicht gewaschen wurden. Jedes Kind hat halt seinen eigenen Kopf ...