Lebensgefahr durch Pop-it-Spielzeuge: "Wir haben Glück, dass es so endete und er nicht daran erstickt ist"

Es handelt sich um eine Geschichte, die Kendall Kemezis genau so mit ihrem kleinen Neffen erlebt hat. Nun möchte sie andere Familien warnen, indem sie die Story öffentlich macht:

"Heute Abend sah ich, als ich meinen Neffen hielt, ein bisschen Pink in seinem Mund, also habe ich weiter untersucht, was ich für einen Kaugummi hielt. Meine Schwester fühlte daran und bemerkte, dass es Gummi war, also zog sie daran und dieses Stück des Spielzeugs war irgendwie abgebrochen und es sog sich an sein oberes Zahnfleisch.



Wir haben Glück, dass es so endete und er nicht daran erstickt ist. Wir wollen nur andere darüber informieren, dass diese Spielzeuge fehlerhaft sein können, da dieses Stück abgebrochen ist und auf den Boden gefallen sein muss, sodass das Baby es bekommen hat."

Glücklicherweise geht es dem Kleinen gut und die Schwellung ist auch sofort zurück gegangen. Aber die betroffene Familie appelliert nun: "Überprüft diese Spielzeuge, wenn ihr sie im Haus habt und stellt sicher, dass von guter Qualität sind. Ich weiß, dass diese Spielzeuge heutzutage sehr beliebt sind, also teile ich diese Geschichte, um das Bewusstsein zu erhöhen. Es hätte leicht verschluckt und zu einer Erstickungsgefahr werden können."

Aber nicht nur die Erstickungsgefahr stellt ein Problem dar, auch das Material als solches. Davor warnt nun auch das Bundesinstitut für Risikobewertung: Werden Pop-its erhitzt, zum Beispiel um darin Schokolade zu formen oder Mini-Muffins zu backen, dann können sogenannte Siloxane mit fruchtbarkeitsschädigender Wirkung nachgewiesen werden, und zwar über dem zulässigen Wert.

Also: Nutzt das Spielzeug lieber mit euren Großen und zum Spielen ausschließlich!