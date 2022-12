Hilfe, mein Kind ist ständig krank: So viele Infekte sind (noch) normal!

Warum sind Kinder so häufig krank?

In den meisten Fällen ist es ganz normal, wenn Kinder oft krank sind. Besonders, wenn sie in die Kita gehen und viel mit anderen Kindern spielen. Kleinkinder sind sehr häufig permanent erkältet. Schließlich hat ihr Immunsystem erst vor Kurzem damit begonnen, gegen Viren und Bakterien anzukämpfen. Es muss sich erst einmal an diese "neue" Umwelt gewöhnen – und lernen, diese einzuschätzen. Es weiß nicht auf Anhieb, in welchem Fällen wie reagiert werden muss. Das braucht Zeit! Die Abwehrzellen des Kinderkörpers müssen sich in so jungen Jahren mit immer neuen Viren auseinandersetzen. Wenn euer Kind also ständig krank ist, heißt das lediglich, dass sein Immunsystem strebsam dazulernt.

Das Immunsystem ist bei Kindern erst mit etwa zehn Jahren weitestgehend ausgereift! Aber, keine Bange: Mit weiter steigendem Alter reduziert sich die Anzahl der Erkältungen immer weiter. Denn bekannte und weniger schlimme Viren machen dem Immunsystem der Kinder dann immer weniger aus.