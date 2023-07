Warum "Sex-Räume in Kitas" gerade für emotionalen Zündstoff sorgen

Eine Mutter berichtete unserer Redaktion (anonym) von ihren Erfahrungen. Ihre Tochter besuchte einst eine Kita mit einem solchen "Körpererkundungsraum".

"Bei uns war das so: Die Kita hatte ein offenes Konzept. Das heißt: Alle Kinder zwischen zwei und sechs Jahren waren zusammen. Es gab einen Raum, der durch einen Vorhang vom Spielzimmer abgetrennt war, in den sich Kinder zurückziehen konnten. Das war nicht explizit ein 'Doktorspiele-Raum', aber Kinder wurden tendenziell dort hin geschickt, wenn sie so etwas in der Art vorhatten. Es gab Regeln für den Raum: vorher Erzieher Bescheid geben, dass man in den Raum geht, nur zu zweit, die Kinder mussten etwa gleich alt sein, nichts in Körperöffnungen stecken, es darf nichts gemacht werden, was ein Kind nicht will – und 'Nein!' heißt nein.

Mein Kind kam mit knapp drei Jahren in diese Kita und es kam recht schnell dazu, dass sie auch in diesen Raum ging – heimlich mit zwei 5-jährigen Jungen (es wurden also quasi alle Regeln direkt gebrochen). Ich besorgte in Windeseile Bücher über Aufklärung. Meine Tochter hat nie etwas in die Richtung erzählt, dass etwas gegen ihren Willen passiert ist, doch es kam wiederholt vor, dass sich die Jungs unabgesprochen mit ihr dahin zurückzogen und ihr auch die Windel auszogen, sodass die Kita irgendwann verbot, dass die drei unbeaufsichtigt in einem Raum sein durften.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Als meine Tochter in einer Kita mit so einem Raum war, war das Thema Sexualität quasi Dauerthema bei uns, vor allem, um sie aufzuklären und sie zu bestärken, dass sie NEIN sagen darf und so weiter. Auch in der Kita wurde darüber mit ihr gesprochen, ihre Erzieherin war da sehr hinterher. Seit sie in eine andere Kita mit klassischen Gruppenräumen und ohne 'Dunkelkammer' geht, ist das Thema deuuutlich zurückgefahren.

Ich weiß, dass sie sich auch in der neuen Kita mal gegenseitig ‘erkunden', allerdings in ganz anderem Rahmen: Angezogen und eher spielerisch, nicht so explizit wie es durch diese Dunkelkammer irgendwie kam. Auch zu Hause reden wir MAL darüber, aber eben nicht mehr täglich.

Eigentlich finde ich den dahinterstehenden Gedanken gut, dass Kinder offen erzogen werden und keine Scheu vor dem Thema haben, sich gleichzeitig im geschützten Rahmen erkunden können. Aber das mit so einem Raum explizit auf die Tagesagenda zu schreiben, fand ich schwierig und hat aus meiner Sicht mehr Probleme gemacht als Positiv zu bewirken."