Liebevolle Wünsche für eure Erzieher zum Abschied

Abschiedswünsche für die Erzieherin/den Erzieher bei einem Jobwechsel

Wenn ein Erzieher/ eine Erzieherin den Kindergarten verlässt, könnte der folgende Text gut passen:

Liebe/r [Name der/des Erzieherin/Erziehers],

heute ist ein trauriger Tag, denn du verlässt uns und gehst neue Wege. Wir möchten dir von Herzen danken für all die wunderbaren Momente, die wir mit dir erleben durften. Du hast uns nicht nur betreut, sondern auch ermutigt, unterstützt und begleitet. Deine Geduld, deine Fürsorge und dein Engagement haben uns sehr beeindruckt und werden uns immer in Erinnerung bleiben. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Mögen all deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen und dich auf deinem Weg begleiten. Wir hoffen, dass du uns ab und zu besuchen kommst und uns an deinen neuen Erfahrungen teilhaben lässt. Nochmals vielen Dank für alles und alles Liebe für dich!



Herzliche Grüße, [Name/n der Kinder/Eltern]