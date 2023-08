Juhu Schulstart! Also, bloß die Einladungskarten für die Einschulung nicht vergessen ...

Einladungskarten zur Einschulung: basteln und selbst gestalten oder kaufen?

Einladungskarten selber zu basteln und zu gestalten ist recht aufwendig, dennoch bringt es mit dem baldigen Schulkind eine Menge Spaß. Das Beste: Es bietet ausreichend Spielraum für Kreativität bei Fotos, Inhalt, Farbgebung und Bastelzubehör, denn ihr könnt die Karte gemeinsam so gestalten, wie euer Kind es möchte. Zum Basteln werden immer gern das ABC oder schwarze Tafeln verwendet. Derzeit besonders beliebt sind Einladungskarten zur Einschulung in Schultütenform. Also nichts wie ran mit der Schere an das Tonpapier und los geht's!

Solltet ihr euch für den Kauf von Einladungskarten entscheiden, könnt ihr eventuell bei der Stückzahl noch etwas Geld sparen, denn viele Anbieter bieten oft eine bestimmte Anzahl an Einschulungseinladungen für eine niedrigere Gesamtsumme an. Und die Auswahl an Karten ist riesig, außerdem spart ihr jede Menge Zeit und Stress. Das ist ein beliebtes Karten-Einladungsset.