Danksagung zur Einschulung: Eine nette Auswahl an Sprüchen und Co.

Wie aufregend, endlich ist es so weit und die Einschulung steht eurem Kind bevor. Ein spannender Tag und zugleich ein neuer Lebensabschnitt, der euch von nun an täglich begleitet. Nicht nur die Eltern, sondern auch Oma, Opa und viele weitere Familienangehörige sowie Nachbarn und Freunde wollen dem Schützling den Tag so schön wie möglich gestalten, ihm die Aufregung vor dem ersten Schultag nehmen und ihm gleichzeitig zum Schulanfang mit einem kleinen Geschenk eine Freude bereiten.

Der große Tag ist für alle Betroffenen ganz schön viel und kann auch schon mal anstrengend sein. Besonders, wenn die Eltern sich schon jetzt den Kopf über Danksagungen zur Einschulung zerbrechen. Vielleicht sogar zu Recht, denn die Auswahl ist riesig, und von günstig bis teuer ist wirklich alles dabei. Aber was soll bloß in der Danksagung stehen: ein Text mit ein paar netten Zeilen, ein Spruch oder doch lieber ein Gedicht? Und werden die Danksagungen zur Einschulung selbst gebastelt oder doch lieber einfach Postkarten gekauft? Ihr merkt, mit der Einschulung geht bei den Eltern auch so mancher Stress einher ...

Nun wird der große Tag aber erstmal schön zusammen verbracht, um eine weitere gemeinsame Erinnerung für alle - aber vor allem für deinen kleinen Schulanfänger - zu schaffen und erst dann geht's an die Danksagungskarten zur Einschulung.