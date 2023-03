Zähneputzen im Kindergarten? Ganz selbstverständlich, möchte man meinen. Schließlich müssen die Kinder die richtige Putztechnik erst lernen und brauchen Zeit, um das Zähneputzen als Ritual in ihrem Alltag zu etablieren – da liegt es auf der Hand, dass auch der Kindergarten in Sachen Mundhygiene mitziehen muss. Die Realität sieht jedoch inzwischen oft anders aus. Immer mehr Kitas und Kindergärten stellen das Zähneputzen ein, was bei vielen Eltern auf Unverständnis stößt. Aber: Was spricht denn überhaupt gegen das Putzen in der Gruppe?