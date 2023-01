Jedes Mal ein Wutanfall beim Anziehen? 9 Tipps, damit euer Kind trotzdem Winterkleidung trägt

Zuerst: Versucht den Frust zu verstehen!

Für Kleinkinder ist es wirklich schwer, zu verstehen, warum sie drinnen so dicke Kleidung anziehen sollen. Im Haus, da ist es ja warm. Nicht kalt. Es ergibt für unsere Minis also einfach keinen Sinn. Und wenn Mama oder Papa sie in warme Klamotten stopfen wollen, reagieren sie dementsprechend. Mit einem Wutanfall, Ärger, Frust und Tränen.

Winterkleidung anziehen: Tipps für Kleinkinder

Über allem steht ein ganz wichtiger Punkt: Bleibt ruhig und gelassen! Das kann durchaus ziemlich schwierig werden. Ich weiß das nur zu gut. Aber, wenn ihr laut werdet, wird's meist noch viel schlimmer. Es folgen ein paar Tipps, die euch beim Anziehen eures Kleinkindes im Winter helfen können.

1. Vorbild sein und mitmachen

Vorbilder sind immer hilfreich. Es ist viel leichter, ein Kind davon zu überzeugen, eine Mütze zu tragen, wenn wir selber eine aufziehen – und uns sichtlich darüber freuen, gewärmt hinauszugehen. Schafft euch also selbst eine warme Wintergarderobe an. Psst, übrigens gibt es auch Matschanzüge bzw. Schneeanzüge für Mamas!

2. Demonstrieren statt (nur) erklären

Den Minis zu erklären, dass sie sich warm anziehen müssen, weil es draußen kalt ist, das bringt meistens nicht ganz so viel. Vor allem nicht, wenn sie schon mitten in ihrem Wutanfall stecken. Aber probiert doch mal, es eurem Kind zu zeigen. Damit will ich nicht sagen, dass ihr sie ohne Winterjacke draußen frieren lassen sollt. Aber lasst euren Sprössling doch mal ohne Handschuhe an den Händen hinausgehen. Steckt sie euch in die Jackentaschen, sodass ihr sie blitzschnell ihm überziehen könnt, wenn er sich aufregt und verkündet: "Mama, kalte Hände!" Punkt für euch. Und wenn ihr nächstes Mal an einem winterlichen Tag nach draußen geht, könnt ihr sagen: "Weißt du noch, wie du das letzte Mal geweint hast, weil deine Hände so kalt wurden? So ist es auch heute wieder." Bestimmt läuft es dann besser beim Anziehen sämtlicher Winterklamotten. Wenn es draußen nur kalt genug ist, erkennen die meisten Kleinkinder die Vorteile von kuscheliger Kleidung.

3. Vorfreude wecken

Sorgt dafür, dass den Minis die Vorbereitung auf den Aufenthalt im Freien Spaß macht. Zum Beispiel, in dem ihr Lieder über das Anziehen singt oder hört – und die Sachen (gemäß Liedtext) immer in der gleichen Reihenfolge anzieht. Natürlich könnt ihr die Texte leicht anpassen. Oder euch gleich selbst ein Lied ausdenken …