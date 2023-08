Ein Handy für Kinder: Ab wann es sinnvoll ist und worauf Eltern achten müssen

Die Gefahren im Internet

Dass das Surfen auch mit Risiken verbunden ist, weiß jeder. Problemati­sche Inhalte wie Gewaltvideos oder Pornografie, Spie­le, die User mit immer neuen, kostenpflichtigen Extras zum Geldausgeben verleiten, und Datenmissbrauch sind nur einige ­davon. Kinder und Jugendliche müssen wissen, dass es diese Gefahren gibt, und sie brauchen Unterstützung beim Umgang damit. Gerade bei der Sicherheit sieht der Datenschutzexperte und Vater von zwei Kindern Christoph Schultejans noch großen Nachholbedarf in Familien. "Die Nutzer, auch Eltern, verwenden Dienste unreflektiert und wissen oft gar nicht, an wen sie die Daten weitergeben und was damit passiert", erklärt der Fachmann, der Firmen und Organisationen zum Datenschutz berät. So gelangen schnell persönliche Daten an die Öffentlichkeit – und tauchen möglicherweise irgendwann in ganz anderen Zusammenhängen wieder auf. "Man kriegt das aus der digitalen Welt nicht mehr raus", warnt Schultejans. ­Seine Empfehlung lautet: genau überlegen, welche Dienste genutzt werden. Die Privatsphäre-Einstellungen prüfen und entscheiden, welche Daten öffentlich sein sollen und welche nicht. Und sich immer wieder bewusst machen: Wer Daten veröffentlicht, gibt damit die Kontrolle über sie aus der Hand.

Streitpunkt Handy-Nutzungszeit – für Kinder UND Eltern

Einer der häufigsten Streitpunkte in Familien im Zusammenhang mit Smartphone, Tablet und Co. betrifft die Nutzungszeit. Und ja, es stimmt, zu langer Bildschirmkonsum kann auf Dauer schädlich sein. Was allerdings "zu lang" bedeutet, darüber liegen die Meinungen von Eltern und Kindern meilenweit auseinander. Dass es eine allgemeine Antwort auf die Frage, wie viel Bildschirmzeit für Kinder angemessen ist, nicht gibt, macht die Sache nicht einfacher. Ausschlaggebend sind vor allem der individuelle Entwicklungsstand von Sohn oder Tochter, die familiären Rahmenbedingungen und vor allem, was die Kinder an den Geräten machen. Eine Orientierungshilfe bietet der Online-Ratgeber "Internet-ABC". Demnach sollen Kinder von vier bis sechs Jahren maximal 30 Minuten vor dem Bildschirm verbringen. Im Alter von sieben bis neun Jahren sind bis zu 60 Minuten okay. Kinder von zehn bis zwölf Jahren können auch mal 75 Minuten surfen. Für ältere Kinder empfehlen die Experten ein Wochenbudget.

Um zu vermeiden, dass es wegen der Nutzungszeiten im Familienalltag ständig zu Konflikten kommt, ­plädieren Experten für gemeinsam festgelegte Regeln. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern! Denn auch vielen Müttern und Vätern fällt es schwer, ihr Smartphone aus der Hand zu legen. Helfen kann ein Medien­nutzungsvertrag, wie er zum Beispiel unter internet-abc.de angeboten wird.

Die richtigen Apps für Kinder

Was altersgemäße Inhalte angeht, gibt es leider keine eindeutigen Empfehlungen. Zwar gelten für einige Apps offiziell Altersbeschränkungen. Letztendlich entscheiden aber auch hier die Eltern, welche Angebote die Kinder installieren, wenn sie denn überhaupt involviert sind. Bewertungshilfen und Tipps zu den gängigsten Apps finden sich unter kompass-social-media.de und klicksafe.de. Claudia Lampert rät Eltern, sich mit den Funktionen, Mechanismen und möglichen Risiken der einzelnen Online-Angebote zu beschäftigen, ihrer Einschätzung zu vertrauen und sorgfältig abzuwägen, was heruntergeladen wird und was nicht. Auch wenn das unter Umständen mit anstrengenden Diskussionen verbunden ist.