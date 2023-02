Die 6 schönsten Osterfilme für Kinder (und Eltern)!

Zoomania

Die Metropole Zoomania ist eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier leben Tierarten aus aller Welt zusammen. Doch als die junge, ehrgeizige Häsin Judy Hopps neu in die Stadt kommt, weil sie als Polizistin dorthin versetzt wird, muss sie feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, sich als einziges Nagetier durchzubeißen. Dann soll sie auch noch eine zwielichtige Verschwörung aufdecken, die die ganze Stadt in Atem hält. Um den Fall zu lösen, tut sie sich mit dem ausgefuchsten Trickbetrüger Nick Wilde zusammen. Ein ungleiches Paar, das lustige Szenen garantiert!

FSK: 0

Erschienen: 2016

Erhältlich über: Prime Video – oder als Blu-Ray oder DVD.