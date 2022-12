Ab wann macht ein Indoorspielplatz Kleinkindern Spaß?

Was sind Indoorspielplätze eigentlich genau? An sich sind sie genau das, was der Name ausdrückt: Spielplätze drinnen. Optimal bei "schlechtem" Wetter, für Kindergeburtstage oder einfach so als besonderer Ausflug. Denn die Eintrittspreise sind mitunter gar nicht so ohne.

Indoorspielplatz – was macht man da eigentlich?

Oftmals kann man drinnen richtig schön klettern, toben, springen, durch enge Gänge kriechen, rutschen und vieles mehr. Für die kleinsten Gäste gibt es häufig ein Bällebad oder auch eines aus Schaumstoff, das für viel Spaß sorgt. Größere Kids freuen sich über Hüpfburgen, Trampoline und Kletterbrücken oder Labyrinthe. Einige Indoorspielplätze sind nach einem Motto aufgebaut, zum Beispiel Piratenschiff oder Unterwasserwelt. Sehr beliebt sind auch sogenannte Kuhrollen, zwischen denen die Kids sich hindurchzwängen bzw. durchrollen können.

Die Drinnen-Spielplätze sind oft wunderbar weich gepolstert, damit man ohne große Verletzungsgefahr ausgelassen toben kann. Daher gilt auch in der Regel ein Schuhverbot. Die Kinder tragen dann Stoppersocken oder rutschfeste Hausschuhe. Das Barfußspielen ist aus hygienischen Gründen in den meisten Indoorspielplätzen verboten. Rutschfeste Socken kann man aber meistens auch vor Ort kaufen.