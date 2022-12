Mit diesem Spielzeug bleiben eure Kinder kreativ

Kreativität fördern bei Babys und Kleinkindern (0 bis 5 Jahre)

In diesem Alter spielen Kinder einfach mit ALLEM. Alles, was ihnen in die Hände (oder in einem bestimmten Alter, der sogenannten oralen Phase, in den Mund) kommt, hält als Spielzeug her und wird mit allen Sinnen erkundet. Das ist auch gut so, denn auf diese Art erschließen sich unsere Kinder die Welt. Dinge werden neu kombiniert, zusammengefügt, auf vielfältige Weise. Da staunen wir Eltern oftmals nicht schlecht, auf welche Ideen die Kleinen so kommen. Hätten wir nie gedacht, dass man einen Schneebesen als Haarbürste verwenden kann oder einen Handfeger als Telefon ...