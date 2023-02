3 Ideen, wie ihr kesse Osterküken basteln könnt

Pompon-Osterküken basteln: Schritt 1

Die Vorlage oben zweimal auf Pappe übertragen, sauber ausschneiden (inklusive Innenraum), sodass ein Pappring entsteht und übereinanderlegen.

Einen langen Wollfaden in eine Stopfnadel fädeln. Faden (vom Loch in der Mitte ausgehend) in festen, dichten Schlingen gleichmäßig und in Runden auf den Papprand wickeln, bis das Loch in der Mitte mit Wolle gefüllt ist.

Die Nadel soll sich nicht mehr durchstechen lassen. Fadenenden immer nach außen legen.